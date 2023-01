UNA POLTRONA PER TRE, LA PROVINCIA ELEGGE IL SUO PRESIDENTE

Questa sera, la Provincia di Teramo avrà un nuovo Presidente. L’ultimo, con ogni probabilità, eletto col sistema del “secondo livello”, cioè con la chiamata al voto riservata solo agli eletti nei Comuni. Dalla prossima consiliatura, infatti, si dovrebbe tornare al voto popolare, rinnegando tutto il progetto di soppressione delle Province che pure, otto anni fa, sembrava prioritario per l’allora Governo Renzi, che vedrà legare il proprio nome alla riforma il ministro degli Affari regionali Graziano Delrio. Lo scopo è risparmiare tre miliardi in tre anni, ma non succederà, visto che scompaiono solo le indennità degli eletti, ma certo non i costi delle strade e delle scuole. Il 4 dicembre del 2016, poi, il referendum travolge il governo Renzi, vincono i «no» e la Repubblica Italiana resta «costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» (articolo 114)

Per governare quella di Teramo si sfidano:

Camillo D'Angelo, 40 anni, Sindaco di Valle Castellana, ingegnere. La sua candidatura è sostenuta da 120 firme. È espressione di un polo civico, ma con chiara vocazione di Centrosinistra, appoggiato anche dal Sindaco D'Alberto.

Domenico Piccioni, 68 anni, Sindaco di Tortoreto, impiegato. Lo sostengono 150 firme e rappresenta una nuova coalizione che vede insieme Fratelli d’Italia, Azione, una parte del Pd, Sandro Mariani e i civici di Paolo Gatti.

Massimo Vagnoni, 47 anni, Sindaco di Martisicuro, avvocato, candidato sostenuto da 112 firme, rappresenta invece Forza Italia e La Lega.

Gli elettori chiamati al voto sono 613, si vota con il voto ponderale (più il Comune è grande, più pesa il voto dei consigliere). il seggio in Provincia apre alle 8 e chiude alle 20. A differenza delle elezioni “popolari”, in queste l’astensionismo è tradizionalmente quasi inesistente. Lo spoglio sarà immediato e velocissimo. Verso le 21, probabilmente, consoceremo il nome del successore di Diego Di Bonaventura.

E non solo, perché il risultato elettorale di questa sera, avrà effetti immediati sul palcoscenico politico, Ma si questo parleremo a risultato acquisito.