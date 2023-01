CANTORO “L’ELEZIONE DI D’ANGELO DIMOSTRA LA FORZA DEL PD COMPATTO”

Dopo la vittoria che ha visto essere eletto Camillo D’Angelo nuovo presidente della Provincia di Teramo, arriva la soddisfazione e l’augurio di buon lavoro da parte di alcuni componenti della maggioranza del Comune di Pineto, tra cui il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Cantoro che si è contraddistinto per la riuscita dell’elezione del Presidente D’Angelo. La sua elezione conferma che esiste, senza alcun dubbio, lo spazio politico per una articolazione plurale della politica, anche con gli amici del Movimento 5 stelle e Italia Viva e ci riconsegna la possibilità di rimettere in campo un PD unito e finalmente rappresentativo di tutte le sue aree più volte rimarcato durante le riunioni di partito. L’auspicio, quindi, è che l’elezione di Camillo D’Angelo sia il primo passo per una riflessione profonda sulle dinamiche che, negli ultimi anni, hanno portato all’allontanamento dal partito di diversi componenti, per alcuni anche sofferto. Auguri quindi al presidente della Provincia, sicuro che questa nuova collaborazione politica sarà foriera per tutti i Teramani compreso il nostro territorio comunale.

PASQUALE CANTORO