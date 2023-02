ALBA ADRIATICA / MASSIMO MARCONI CANDIDATO SINDACO DI UN POLO CIVICO

Negli ultimi mesi sono stati diversi i cittadini sollecitati dal mondo civico locale ad assumere le redini di un movimento politico alternativo all’attuale governance.

Da Marco Pilò a Laura D’Ambrosio, da Giammarco Giovannelli a Valerio Caserta, da Massimo Marconi a Valerio Di Mattia, fino a Marco Crescenzi quale rappresentante dell’associazione Siamo Alba, in molti sono stati interpellati a ricoprire il ruolo del futuro candidato sindaco per le prossime elezioni comunali.

Dopo diverse interlocuzioni, si è pervenuti attorno ad un tavolo per favorire la nascita di un percorso unico.

E’ stata riconosciuta la necessità di avviare per la città di Alba Adriatica un nuovo progetto politico-amministrativo.

Risulta infatti fondamentale distinguersi dalle attuali dinamiche in essere, rinnovando decisamente il metodo, la visione dello sviluppo futuro della città e la capacità di ritessere le fila del tessuto socio economico locale.

Per tali motivi tutti hanno convenuto di convergere su un nome decisamente apprezzato.

E’ nata la disponibilità a compiere il “passo di lato” individuando in Massimo Marconi il miglior candidato Sindaco per il futuro della città. Con Marconi nasce un nuovo percorso, ampio e condiviso, che intende intercettare, sintetizzare e valorizzare le molteplici realtà presenti nella città di Alba Adriatica.

Lo stesso Marconi ha accolto la notizia sentendosi onorato da tale volontà.

Parte così l’azione di incontro e consultazione rivolta ai cittadini, ai riferimenti dei comparti d’impresa, delle rappresentanze politiche, del mondo civico, associativo e del volontariato.

Il primo impegno è dunque quello di intercettare idee, motivazioni e coinvolgimenti utili allo sviluppo sociale ed economico della nostra comunità.

POLO CIVICO PER MARCONI SINDACO