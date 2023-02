VIDEO / MARILENA ROSSI: «IL CENTRODESTRA DECIDA DOVE VUOLE ANDARE... COSTANTINI CI SPIEGHI DA CHE PARTE STA...»



«Dobbiamo capire chi siamo, dove andiamo e se vogliamo davvero vincere a Teramo». Marilena Rossi, coordinatrice provinciale di Fratelli d'Italia, non vede l'ora che arrivi il tavolo del Centrodestra di lunedì, per chiarire ruoli e intenzioni e restituire "pace politica" alla coalizione". Nell'attesa, ci si chiede perché il vicepresidente della Provinci Jwan Costantini, coordinatore provinciale della Lega abbia lasciato il gruppo del centrodestra in Provincia: «Lunedì aspetto che ci faccia capire, e lo faccia capire al suo partito, da che parte sta...»

ASCOLTA L'INTERVISTA DI MARILENA ROSSI