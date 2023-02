ELEZIONI A TERAMO/ SLITTA ANCORA LA RIUNIONE DEL CDX A ROMA E PURE LA CANDIDATURA DI QUARESIMALE

Annunciata per oggi pomeriggio, è nuovamente slittata la riunione del centrodestra a Roma. Non si comprende come mai, però, per alcuni esponenti della Lega la riunione fosse in corso, mentre per il restante centrodestra era stata rimandata. La verità è che si farà domani. Aveva cercato di convocarla Pagano in mattinata, ma senza successo. Tutti si dicono concordi sulla candidatura di Pietro Quaresimale, ma l'ufficialità non arriva, tanto che lo stesso assessore potrebbe anche essetsi stancato di aspettare. L'imbarazzo è forte a questo punto, se ne riparlerà, ci dicono, questo fine settimana.