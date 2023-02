ELEZIONI/ PER IL SINDACO DI TERAMO SI VOTA IL 14 E IL 15 MAGGIO, BALLOTTAGGIO IL 28

Le prossime elezioni amministrative, per il voto in diversi Comuni, si terranno il 14 e 15 maggio. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri in una riunione. Quindi i tempi si accorciano ed occorrerà correre, centrodestra permettendo e riunioni permettendo. Stessa cosa per tutti i comuni italiani che torneranno al voto. In provincia di Teramo saranno chiamati alle urne nove comuni.