ELEZIONI / AZIONE APPOGGIA ANTONETTI: “RIPORTIAMO INSIEME TERAMO IN SERIE A”

Nella serata di ieri, come da convocazione, si sono riuniti il Direttivo comunale e quello provinciale di Azione per confrontarsi sulle tematiche relative alle prossime elezioni amministrative. L’occasione è stata utile alla delegazione composta dal Segretario cittadino Alessio D’Egidio, dal Segretario provinciale Michele Capanna Piscè e dalla consigliera Francesca Chiara Di Timoteo, per illustrare tutti i vari incontri avuti in settimana con le forze civiche e politiche cittadine. Dopo un ampio e articolato dibattito, sia il Direttivo Comunale sia quello Provinciale, hanno deciso di accogliere l’appello che è arrivato dalla società civile indirizzato all’avvocato Carlo Antonetti. A motivare la scelta sono stati l’assoluto interesse e la credibilità di un progetto incentrato sul rilancio della città quale Comune capoluogo, affinché possa tornare assoluto protagonista sullo scacchiere provinciale e anche regionale sotto l’aspetto economico, culturale, sociale e sportivo. Su tutto, a fare da traino, restano convincenti e prioritarie le qualità umane e professionali e la disponibilità già assicurata dell’avvocato Antonetti. A questo punto non resta quindi che iniziare a lavorare insieme ad un programma elettorale che risulti il più condiviso e che sia il migliore possibile in risposta alle esigenze e alle urgenze che provengono con forza dalla città.

​​​​​​​Il Direttivo Comunale di Azione Teramo

Il Direttivo Provinciale Azione Teramo