ELEZIONI / IL "GIUNTATOUR" ARRIVA A NEPEZZANO E INCASSA L'APPREZZAMENTO DEI CITTADINI PER SCUOLA E TELECAMERE





Continua il “GiuntaTour” per quartieri e frazioni, alla ricerca di consensi, voti e, magari, candidati. Questa volta “Gianguido & his assessorist” (e anche ex assessorist) sono stati a Nepezzano, nei locali dell’ex asilio, per incontrare il popolo locale. Accoglienza calorosa (e lo diciamo senza ironia) quella del numeroso pubblico presente, che ha recepito con piacere le nuove promesse. In particolare, il Comune ha annunciato: la scuola primaria sarà resa antisismica, grazie ai 263mila euro dei fondi del cratere; dopo il campetto di Villa Schiavoni, rimesso a nuovo con 123mila euro e relativo taglio del nastro, un altro campetto sarà realizzato in via Anna Magnani (vedi progetto). E’ stato anche annunciato lo spostamento dell’ecoisola, che sembra crei problemi specie durante le feste popolari, e che sarà delocalizzata. La riunione è stata aperta dal vicesindaco, che ha chiesto scusa per il disagio creato alle famiglie dal trasferimento dei bambini a Piano d’Accio, ma i cittadini si sono detti felici di questo trasferimento. Gradimento espresso dai residenti anche per le tre telecamere sistemate a protezione del quartiere. La rappresentanza comunale era composta, come sempre, da Sindaco, Vicesindaco e ingegner Alessandra Di Giuseppe Cafà, con l’aggiunta degli assessori Di Bonaventura e Falini e l’immancabile ex assessore Verna, che per i teramani continua ad essere il “vero” assessore al traffico, essendo del tutto invisibile, sul tema, il neodelegato Filipponi.