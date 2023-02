ELEZIONI / ANTONETTI: «MI ONORA L'APPOGGIO DI AZIONE, PER RAGGIUNGERE GRANDI SUCCESSI SERVE UN LAVORO DI SQUADRA»

Mi onora il fatto che il Direttivo Comunale e il Direttivo Provinciale di Azione abbiano deciso di far proprio l’appello civico, sposando il progetto che mi vede candidato Sindaco di Teramo. Mi onora perché Azione ha voluto condividere con decisione e convinzione un progetto nuovo e moderno che è incentrato sul rilancio della Città quale Comune capoluogo per consentire a Teramo di poter tornare assoluta protagonista sullo scacchiere provinciale e anche regionale sotto l’aspetto economico, culturale, sociale e sportivo. Un progetto che richiede e pretende un’ampia e convinta partecipazione collettiva da parte delle diverse e migliori energie della nostra comunità e che costituirà il fulcro e la forza di una squadra che nasce per il raggiungimento di grandi obiettivi e successi comuni. Ringrazio, quindi, gli amici di Azione per le parole di stima e fiducia rivolte alla mia persona e per quella che so fin da ora sarà la loro partecipazione attiva, competente e motivata alla costruzione del nostro programma elettorale.