FOTO/ INAUGURATA LA SEDE ELETTORALE DEL SINDACO ANTONIETTA CASCIOTTI

E' stata inaugurata oggi pomeriggio la sede elettorale di Uniamo Alba in piazza IV Novembre. “Uno spazio aperto a tutti”, si legge nell’invito alla cittadinanza, ” per rafforzare il percorso già iniziato nel 2018.

“Un percorso che ho il fermo desiderio di portare a compimento, per senso di responsabilità e profondo rispetto, che nutro nei confronti del mio gruppo e della comunità di Alba Adriatica”, sottolinea il sindaco Antonietta Casciotti.

Nella sede il sindaco uscente e candidato alle comunali dalle ore 18 alle 20 è stata presente, “per condividere opinioni, idee, pareri, per costruire al meglio un comitato forte per il futuro”.