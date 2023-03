ELEZIONI A TERAMO, SI LAVORA PER CHIUDERE LE LISTE TUTTE ANCORA APERTE, DA MERCOLEDI 15 MARZO STOP ALL'ANNUNCITE DI D'ALBERTO, SCATTA LA LEGGE ED INIZIANO I DIVIETI

Da Mercoledì 15 marzo prossimo ‰"è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsivoglia genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa (art. 29, sesto comma, L. n. 81/1993) (circolare Min. Int. DAIT n. 51/2021)".

Si riposeranno dunque, gli organi di informazione, non più costretti alle conferenze stampa a raffica e alla ricezione dei comunicati affetti da annuncite cronica da parte dell'amministrazione uscente, perchè si entra nella campagna elettorale. Quello che è stato fatto è stato fatto ed anche le Giunte tra quartieri e frazioni promosse per autoincensarsi dovranno essere stoppate. Lo dice la legge che va rispettata. Sempre.

Inizia invece il fermento per la chiusura delle liste. Quelle di D'Alberto sono ancora apertissime, nessuna risulta chiusa davvero. Sembra vogliano farne sette ma al momento quasi tutte sono in altissimo mare, probabilmente si fermeranno a cinque. Non dovrebbe mancare quella curata dal presidente della Provincia che potrebbe vedere in corsa Mimmo Sbraccia (ufficialmente leghista, che smentisce, ma che è legato da sincera amicizia a D'Angelo). Sbraccia si candiderà con D'Alberto dopo averlo ostacolato per cinque anni? Se così sarà, qualche "colpa" se la dovrà assumere la lentezza del Centrodestra nel trovare un candidato.

In questa lista figurerebbe anche l'imprenditore Enzo Varani, e la storica Graziella Cordone che sembrava lanciata verso la lista di Mauro Di Dalmazio ... ma l'ex assessore regionale sembra che non farà più la sua propria lista (ma metterà insioj candidati - tra i quali Ciapanna - in altre), lavorando perché la Cordone possa uscire e magari stavolta possa essere nominata assessore comunale (come avrebbe forse già meritato).

Si lavora per chiudere le liste anche in casa di Carlo Antonetti ma si aspetta anche l'annuncio dal centrodestra per la conferma del candidato Quaresimale che ancora non arriva mentre il tempo passa. E' probabile che con lui confluiranno altre realtà che al momento è ancora impossibile ipotizzare. Tutto ok anche in casa di Maria Cristina Marroni che potrà contare almento su due liste: quella di Italia Viva e di Teramo 3.0.

Per Pietro Quaresimale, purtroppo finito anche lui nella macchina del tritacarne dell'attesa infinita dei partiti di destra, si dovrà aspettare, la conferma potrebbe arrivare, come si affretta sempre a dire il sindaco Costantini ,che con D'Eramo è il maggior sponsor dell'ex sindaco di Campli, anche 20 giorni prima dalle elezioni così come è accaduto ad esempio nel Lazio.