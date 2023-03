SIAMO ALBA/ 𝗟'𝗔𝗦𝗙𝗔𝗟𝗧𝗢 𝗘𝗟𝗘𝗧𝗧𝗢𝗥𝗔𝗟𝗘 𝗘 𝗩𝗘𝗖𝗖𝗛𝗜𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗠𝗘𝗦𝗦𝗘 𝗡𝗢𝗡 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜𝗭𝗭𝗔𝗧𝗘 𝗜𝗡 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜 𝗔𝗡𝗡𝗜

โ€œL'asfalto elettoraleโ€ viene realizzato quando serve a chi amministra la cittaฬ€ per il consenso e non per un servizio ai cittadini.

Gli attuali amministratori si rivolgono alla cittaฬ€ con le solite promesse o annunci roboanti, vedi cinema Aurora e Torrione, che diventano oggetto di attenzione per i cittadini solo nell'approssimarsi delle elezioni quando essi diventano solo potenziali elettori.

Una cittaฬ€ va amministrata al meglio sempre, non solo in prossimitaฬ€ di una campagna elettorale. Non basta nemmeno annunciare di voler acquistare delle strutture, ma bisogna avere forza e idee di come queste verranno utilizzate con le relative manutenzioni.

Questi annunci elettorali servono solo per gettare fumo negli occhi degli elettori come eฬ€ stata lโ€™applicazione del divieto del fumo in spiaggia e dell'uso dei posaceneri che sono sparsi per la cittaฬ€, appunto:" FUMO SUGLI OCCHI".

La notizia dellโ€™acquisto del Cinema Aurora sembra uno dei tanti proclami a cui ormai siamo abituati. La norma del P.R.G. prevede la traslazione volumetrica e se la volumetria del Cinema verraฬ€ traslata, la struttura dovraฬ€ essere abbattuta e non potraฬ€ piuฬ€ essere utilizzata.

Dopo 5 anni dal suo insediamento e ad appena 2 mesi dalle elezioni siamo ancora agli annunci: โ€œFinanziamenti che l'Ente avrebbe giaฬ€ intercettato " oppure lโ€™accordo sembra raggiuntoโ€ Assessore Colonnelli, considerato che il comunicato stampa eฬ€ poco chiaro, ci sembra doveroso porre il seguente quesito:

-Quali sono โ€œle norme tecniche in materia di traslazione volumetriche che ha spianato la strada per lโ€™acquisizione dellโ€™immobileโ€?

Oppure siamo ancora alla solita e semplice โ€œPROMESSA ELETTORALEโ€?

Assessore Colonnelli prima di aumentare le aspettative fra i cittadini, con delle false promesse, si dovrebbero portare a termine quanto dichiarato nella chiusura della campagna elettorale per il recupero del quartiere della Stazione Ferroviaria.

Il sindaco nella chiusura della campagna elettorale del 2018 dichiarava:

โ€œ๐˜Š๐˜ช ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜š๐˜ต๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ, ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ข ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ฐฬ€ ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ. ๐˜Š๐˜ช ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฐ, ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ข๐˜ณ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ช๐˜ขโ€

Quali sono stati gli interventi effettuati per riportare il decoro urbano presso il quartiere della Stazione Ferroviaria?