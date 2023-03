ELEZIONI / FDI E FORZA ITALIA SEMPRE PIU' VICINI AD ANTONETTI, MENTRE NEL CSX SI VA DEFINENDO LA CIVICA DEL PRESIDENTE D'ANGELO E IL PD FATICA



Sul fonte del Centrodestra, scenari importanti si aprono per Carlo Antonetti, visto che Fdi e Forza Italia sarebbero ormai prossimi alla scelta di correre per il civico, avvocato ed ex presidente della Teramo Basket. Una scelta, questa, che lascerebbe la Lega davanti ad una scelta obbligata, quella di seguire gli altri partiti della coalizione o se proporre un proprio candidato.



Sul fronte opposto, è stata una conviviale, più che una riunione politica per definire la lista del presidente D'Angelo, quella di ieri sera alla pizzeria Interamnia. Promotori della lista, che appoggerà il Sindaco uscente D'Alberto, sono due consiglieri comunali: Vincenzo Cipolletti e Falvio Bartolini, ma la novità, visto che ufficialmente è leghista, è Mimmo Sbraccia, che starebbe lasciando l'incarico in Regione da assistente di Marco Cipolletti (FDI) per vestire probabilmente le vesti di capolista, forte del suo bagaglio personale di 500 voti di Poggio Cono-Poggio San Vittorio e aree limitrofe. In caso di riconferma di D'Alberto, Sbraccia potrebbe essere nominato assessore. Alla cena organizzativa della lista, erano presenti Vincenzo Di Marco (che si candiderà in Regione), Lucia Verticelli, Graziella Cordone, Giovanni Befacchia (che non si ricandiderà però) Marisa Pomante (che non sembrerebbe però interessata a ricandidarsi), Pasquale Vittorini e l'ex candidato sindaco di Cortino Domenico Di Fortunato. All'appello per concludere la lista mancano ancora una decina di nomi.

Sempre in tema di liste, il Pd sembrerebbe in difficoltà nel chiudere la sua, almeno in termini di quantità di candidati, ma non di qualità, visto che tra i nomi forti figurerebbe anche Fiorella Persia, moglie del consigliere regionale Sandro Mariani, combattiva e preparata.