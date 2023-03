ELEZIONI NERETO/ IL SINDACO USCENTE LAURENZI INAUGURA LA SEDE ELETTORALE, "UN PAESE CHE VUOLE CRESCERE"

Il candidato sindaco, Daniele Laurenzi, insieme al suo gruppo, inaugurerà domenica 19 marzo, alle ore 10, in piazza Allende a Nereto, la sede elettorale di ‘Viviamo Nereto’. “Ci incontriamo di domenica, proprio come una famiglia, una mattinata per stare insieme e aprire le porte del nostro comitato a tutti – dichiara il sindaco uscente riconfermato alla candidatura -. Abbiamo lavorato tanto in questi 5 anni, perché avevamo un sogno: vedere Nereto crescere. Questo percorso deve continuare, è per questo che apriamo la nostra sede, per incontrarci, per chiedere alla cittadinanza tutta di partecipare, per condividere la nostra idea di paese. E vivere questa campagna elettorale con gioia”.

“Manca poco alle elezioni, e la domanda a cui saremo chiamati a rispondere non è chi sarà il prossimo sindaco ma quale sarà la prossima Nereto! La nostra idea è molto chiara: un paese che vuole continuare a crescere, perché in questi anni abbiamo dimostrato che è nelle nostre possibilità, e vogliamo farlo garantendo il diritto all’abitare. Il prossimo sindaco avrà anche il compito delicato di gestire i fondi del Pnrr: il nostro Comune ha già intercettato diverse risorse, di cui daremo conto alla cittadinanza in una assemblea pubblica, per una relazione di fine mandato, domenica 26 marzo. Per continuare, per non lasciare il lavoro a metà, per tutto questo chiederemo la fiducia ai nostri concittadini, per essere gli amministratori di tutti e per Nereto”, conclude Laurenzi.