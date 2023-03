ELEZIONI / QUESTA SERA SU R+ L’INTERVISTA SPECIALE AL CANDIDATO SINDACO CARLO ANTONETTI

È Carlo Antonetti, il primo ospite della nuova stagione di Aprenù, il settimanale politico della webtv R+. Questa sera, alle 21, in streaming su www.rpiunews.it, il candidato Sindaco di Teramo risponderà alle domande di Antonio D’Amore, che investigheranno le ragioni della scelta di scendere in campo per cercare di conquistare la fascia tricolore, quella stessa fascia che, simbolicamente, accompagnerà in studio le interviste ai candidati. Antonetti parlerà delle sue motivazioni, dei suoi desideri, della Teramo di oggi e di quella che vorrebbe costruire da Primo Cittadino, dei suoi pregi personali e dei suoi umani difetti. Per la prima volta, parlerà anche della fine di quella straordinaria impresa che fu la Teramo Basket, orgoglio ed emozione di tutta la città. Un’intervista all’uomo Carlo Antonetti, prima ancora che al candidato Sindaco.

