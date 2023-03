“GIUNTA TOUR” A VILLA MOSCA ALTA, RIUNIONE...SOLO PER POCHI INTIMI, ESCLUSO L’ALTRO COMITATO…

Oramai le riunioni del Sindaco D'Alberto e della sua Giunta itineranti, sono riunioni per pochi intime, quasi “carbonare”, ritrovo solo per uno sparuto gruppo di cittadini.

E forse è meglio così, vista la quantità di "promesse & progetti" che si ascoltano in queste serate (ultimo tra tanti il vecchio-nuovo teatro comunale, più brutto di quello attuale, vedi articolo su questo sito...QUI).

Ieri sera, per esempio, si è svolta una riunione (ripetiamo: quasi una riunione da club esclusivissimo, visto il ridotto numero di presenti) a Villa Mosca, prima fissata per le 21 e poi, qualche ora prima, anticipato alle 19, ma della quale nessuno sapeva nulla, se non il comitato della zona alta presieduto da Demetrio Rasetti, mentre è stato completamente escluso quello della zona basse guidato da Luigi Gorgoglione. Una esclusione che non è piaciuta al nuovo Comitato, che si è scatenato nei commenti negativi sul gruppo del quartiere, senza peró che i tanti componenti della Giunta, iscritti al gruppo whatsapp, Sindaco compreso, dicessero qualcosa per spiegare l’evidente torto fatto ai residenti, che avrebbero voluto riferire dei tanti problemi non risolti.

Chissà se, coi “prescelti” di Villa Mosca alta, si sia parlato del cantiere appena nato davanti alla chiesa, cioè dell'annuncio (perchè di questo si tratta) dell'avvio dei lavori per la nuova piazza, che per tre anni cancelleranno i parcheggi dei residenti. Intanto si apprende che arriva l'asfalto su via Flaiani e via della Resistenza…. ma il resto delle strade rimarranno come stanno… il Giunta-tour continua

