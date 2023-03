ELEZIONI / "ECCO LA TERAMO CHE VORREI", RIVEDI L'INTERVISTA DI R+ AL CANDIDATO SINDACO CARLO ANTONETTI

Seguitissima, ieri sera, in streaming su R+, l'intervista al candidato Sindaco Carlo Antonetti, prima puntata della nuova stagione di Aprenù, il settimanale politico della webtv diretta da Antonio D'Amore. L'avvocato ed ex presidente della Teramo Basket, ha parlato della Teramo di oggi e di quella che vorrebbe costruire come primo cittadino.

Chi volesse rivedere l'intervista può CLICCARE QUI