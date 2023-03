DI BALDASSARRE SINDACO / APPELLO AI 5 STELLE

Vorrei porre all’attenzione del movimento dei Cinque Stelle, unuomo di grande spessore professionale, sociale, storico e artistico: parlo dell’ingegner Domenico Di Baldassarreche gran parte della popolazione conosce per una serie d’interventi pubblici fatti su questioniterritorialicome le battaglie contro il Lotto Zero, contro lo sfruttamento di Campo Pericoli, contro la diga sul Fino e contro la discarica La Torre, nonchéper le paginedi storia e archeologia scrittenel mensile“Il Cittadino”. Ho conosciuto l’ingegnere all’Università dell’Aquila, già da allora mi colpì la sua disponibilità umana e l’apertura culturale. Ho potuto seguire tutto il suo percorso professionale e quello dell’impegno civile e artistico. In tutti questi anni non ha mai smesso di stupirmi nel farmi conoscere i suoi progetti ingegneristici e le sue creazioni di pittura e scultura. Mi ha sempre impressionato la sua tenacia, costanza e determinazione nel trovare soluzioni attraverso un metodo di ricerca e di successivi approfondimenti.Ricordo il progetto della Tangenziale Nord, che per motivi diversi non è stata realizzata se non in minima parte e copiata male, ma che era e rimane un progetto di grande lungimiranzae il progetto della Panoramica del Gran Sasso per servire i centri pedemontani e raggiungere facilmente Pietracamela e i Prati di Tivo.Tra i progetti di architettura segnalo le Ville Monaco, l’osservatorio astronomico di Mosciano S. Angelo, il consolidamento del Complesso di S. Francesco a Campli e il villaggio Agrituristico di Nereto. Attualmente ha individuato un grande sito salubre e senza vincoli, presso Villa Mosca per la realizzazione del nuovo ospedale e ha individuato l’insediamento più antico di Teramo a Piano d’Accio. L’Ingegnere è una persona con una marcia in più, forte fisicamente, ma soprattutto dotato di una volontà, tenacia e caparbietà fuori dal comune, accompagnate da una voglia infinita di conoscenza. L’ingegnere ha da qualche tempo elaborato un programma che potrà essere approfondito nel corso d’incontri specifici. Ricordo l’affascinante Città di Tordinia, da inserire nel nuovo PRG tendente a bilanciare lo sviluppo esagerato di S. Nicolò, al sistema stradale per rendere più fluido il traffico automobilistico con il prolungamento della Tangenziale Nord, vari raccordi tra frazioni e la rotatoria all’uscita dell’Autostrada presso Cartecchio. Il giorno 11 marzo l’ingegnere ha seguito la riunione all’Hotel Abruzzi dei Cinque Stelle notando interventi contrastanti, lamentando la carenza di soldi, l’assenza di una sede, l’apprezzamento del sindaco D’Alberto e quindi di predisporre una lista con l’indicazione a sindaco quello uscente. Il sindaco D’Alberto non è stato in grado di individuare un sito salubre e idoneo per accogliere il nuovo ospedale, di riaprire il museo archeologico Savini, di indicare una politica industriale e artigianale, ecc…, ma è stato bravo ad abbattere inutilmente lo storico Palazzo Adamoli che serviva per i servizi igienici, i camerini e i depositi delle scene. Il giudizio negativo sul sindaco D’Alberto viene espresso anche dall’ex onorevole Valentina Corneli che critica il sindaco per non aver dato riscontro alle proposte del Movimento Cinque Stelle. Parlando con l’ingegner Di Baldassarre, mi ha confessato la disponibilità a rilanciare il Movimento 5 Stelle attraverso una sua candidatura a sindaco sfidando gli altri candidati sindaci sulle prospettive del comune di Teramo, sulla storia del territorio e sulla partecipazione dei cittadini alla crescita del loro comune.

Per questi motivi propongo al Movimento Cinque Stelle di indicare a sindaco l’Ing. Di Baldassarre Domenico al quale formulo i migliori auguri.

Franco Coccia del Comitato Elettorale