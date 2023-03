DIECI NEGOZI STANNO PER CHIUDERE IN CENTRO, SE NE VANNO ANCHE NOMI STORICI. DI TEODORO: «IL COMUNE GETTI LA MASCHERA E AMMETTA IL SUO FALLIMENTO»



«Dieci negozi stanno per chiudere in Centro Storico... se ne vanno anche nomi storici del commercio teramano». Quella di Osvaldo Di Teodoro, consigliere comunale in carica e candidato alle prossime elezioni con Maria Cristina Marroni Sindaca, non è una dichiarazione, ma un preciso j'accuse all'amministrazione comunale attuale, che «Non solo non ha fatto nulla per il commercio, ma è stata addirittura nociva nella sua gestione». Un atto d'accusa che cristallizza una situazione drammatica: «Teramo è in recessione, è venuto il momento che in Comune si tolgano la maschera e prendano atto del loro fallimento...»

