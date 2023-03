L’INTERVISTA / ANTONETTI: «TUTTA LA VERITA’ VERA SULLA FINE DELLA TERAMO BASKET… E SU QUELLO CHE E’ SUCCESSO DOPO»

«Voglio raccontare la verità vera… sulla fine della Teramo Basket». Per la prima volta, Carlo Antonetti parla davanti ad un microfono del momento più doloroso di quella che fu la straordinaria stagione del basket teramano in serie A. Lo fa adesso, da candidato Sindaco, perché vuole anche spegnere, una volta per sempre, il chiacchiericcio malevolo tipico della provincia, che con la sua candidatura ha preso a girare tra le vie della città. Un chiacchiericcio che, come tutti i chiacchiericci, si alimenta delle illazioni, delle supposizioni, delle gratuite cattiverie, anche di qualche calunnia, ricostruendo una storia che è una storia non vera. E allora, nel corso dell’intervista rilasciata ad R+, Antonetti spiega, senza tralasciare dettagli, circostanze e soprattutto le cifre di una situazione che, come ascolterete, ha avuto effetti dolorosi anche sul piano personale. Ma è anche una storia di serietà, di responsabilità assunte, di impegni da rispettare e di iniziative giudiziarie archiviate per accertata onestà dei comportamenti. E’ una storia di verità. Vera.





ASCOLTA L’INTERVISTA DI CARLO ANTONETTI