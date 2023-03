ELEZIONI/ QUARESIMALE: «CONTINUO IL LAVORO IN REGIONE, RITIRO LA DISPONIBILITA' ALLA CANDIDATURA A SINDACO DI TERAMO»

"La Lega, rispettivamente, nelle persone del Segretario Regionale del partito Luigi D’Eramo e del Segretario Provinciale del partito Jwan Costantini, mi ha chiesto di rimanere alla guida dell’Assessorato in regione per terminare il lungo e proficuo lavoro iniziato due anni e mezzo fa. Il compito di guidare un settore così importante e strategico come le politiche del lavoro, le politiche sociali, l’istruzione e la formazione è e resta il primo obiettivo del mio impegno per l’Abruzzo. I risultati ottenuti sotto la mia guida sono evidenti ma c’è ancora molto da fare e per questo ritiro, dal tavolo regionale, la mia disponibilità, anche in considerazione dell’approssimarsi dell’imminente tornata elettorale, a guidare la coalizione di centro destra alle imminenti elezioni amministrative della città di Teramo.