ELEZIONI / QUESTA SERA SU R+ L’INTERVISTA SPECIALE ALLA CANDIDATA SINDACA MARIA CRISTINA MARRONI



E’ Maria Cristina Marroni, la protagonista della seconda puntata di Aprenù speciale elezioni, il settimanale politico della webtv R+ condotto dal direttore Antonio D’Amore. Questa sera, alle21, in streaming, la candidata Sindaca risponderà alle domande sulle motivazioni della sua candidatura, sulla sua città ideale, sulla Teramo di oggi e quella che vorrebbe costruire se venisse eletta. Con la sola compagnia di una fascia tricolore, stimolo e monito di ogni impegno, Maria Cristina Marroni avrà modo di raccontare anche delle sue fragilità e di quella forza caratteriale che le ha permesso di affrontare ogni sfida. Non mancheranno accenni alla sua grande passione per i libri, per quel nutrimento dell’anima che è la cultura, così come non mancherà un passaggio sull’esperienza che la vide vicesindaco dell’attuale primi cittadino, “contro” il quale si candida.



APRENÙ - SPECIALE ELEZIONI - MARIA CRISTINA MARRONI - questa sera alle 21 in streaming su www.rpiunews.it