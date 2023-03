ELEZIONI / AZIONE: «NOI SIAMO CON ANTONETTI, IL NOSTRO SIMBOLO CI SARA' E COL SUO NOME, SIAMO TUTTI PARTE DI UNO STESSO PROGETTO»



"Prendiamo atto della convergenza del Centrodestra sul progetto di Carlo Antonetti, nato dal basso da un comitato civico e che come Azione abbiamo sostenuto da subito con convinzione. Prendiamo atto, oggi, che anche altri ora ne hanno valutato la validità". L'onorevole Giulio Cesare Sottanelli, leader regionale di Azione, commenta così accanto al candidato sindaco Carlo Antonetti, la posizione del partito che a Teramo scende in campo con lista e simbolo. "Non capisco perché non dovrebbe essere così, andrei a chiederlo ad altri se possa o meno essere un problema mettere il simbolo. Nel nostro, in questa campagna elettorale, ci sarà il nome di Carlo". Gli fa eco il candidato Antonetti: "Qui non abbiamo una coalizione tra partiti che scelgono un candidato, qui abbiamo una persona che con un atto di coraggio ha raccolto un appello forte per dare una idea ben precisa di rinascita per Teramo e hanno deciso di aderire a questa idea soggetti anche diversi, inclusi i partiti". Quindi lista Civica per il candidato sindaco su cui aderiscono, come figura e progetto per Teramo, i componenti di una coalizione. L'onorevole Sottanelli precisa di non volere rispondere ai quesiti provocatori lanciati ieri sera dal coordinatore regionale di Italia Viva, Camillo D'Alessandro ma si limita a rammentare quanto accaduto un anno fa a L'Aquila: "Italia Viva appoggiò la Pezzopane, Azione appoggiò Di Benedetto che è arrivato secondo". E ribadisce che si continua a lavorare sul Terzo Polo ma a guidare le scelte elettorali sono i sistemi elettorali che differiscono per le regionali e le amministrative. Azione con PD e M5S altrove, Azione con Centrodestra a Teramo? "Noi valutiamo le persone e i progetti, non siamo la dovuta automatica stampella nè di destra nè di sinistra. E rivendichiamo questa libertà". Sottanelli non replica neanche alla Lega del sindaco Jwan Costantini rispetto al veto sui simboli: " Noi non li mettiamo ma neanche lì vogliamo subire".