ASFALTI "ELETTORALI" A SANT'ANNA... MA LA PIAZZA RESTA MALMESSA

Il vento delle elezioni soffia sul centro storico e stende una pennellata di asfalto in piazza Sant'Anna, anzi: a margine di piazza Sant'Anna, perché in piazza resta tutto comìè, con il parcheggio selvaggio, le mattonelle sconnesse, i lavori promessi e mai fatti. Ma intanto arriva l'asfalto, quello brutto, non quello "disegnato" che l'assessore Di Bonaventura voleva sperimentare.

