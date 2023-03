VIDEO-FOTO/ IL CENTRO DESTRA ABRUZZESE A TERAMO PER CARLO ANTONETTI: «VOGLIAMO RIDARE COLORE A TERAMO»

«Dobbiamo ridare colore a Teramo». E’ in questa suggestione, quella appunto di restituire un tono idealmente cromatico, ma anche sociale, economico, culturale, sportivo, imprenditoriale, fino alla ridefinizione di una sicurezza cittadina fatta di strade senza buche e, magari, di parcheggi possibili anche senza stipendi da tre cifre, che si sostanzia il progetto politico di Carlo Antonetti Sindaco di Teramo. Un progetto che, oggi, sotto il sole di un sabato di vera Primavera, ha incrociato ufficialmente le strade del Centrodestra abruzzese, che ha scelto il civico Antonetti quale proprio candidato. Alla presenza di Dante D’Elpidio per l’Udc, Paolo Tancredi per Noi Moderati, Nazario Pagano per Forza Italia, Antonio Zennaro per la Lega e Etelwardo Sigismondi per Fratelli d’Italia, la coalizione che governa l’Italia e la Regione, ha manifestato il proprio convinto appoggio a Carlo Antonetti, sottolinenando anche come la scelta di non presentare un proprio candidato, giunta all’esito di un costruttivo confronto, non vada interpretata come un passo indietro, ma al contrario: un passo avanti sulla strada di quella condivisione di un progetto che deve essere prioritaria, anche rispetto alle bandiere. Concetto, questo, ribadito poi dal Presidente della Regione, Marco Marsilio, in collegamento telefonico, che ha voluto porre l’accento proprio sulla grande manifestazione di maturità politica di tutte le forze della coalizione, nel percorso di avvicinamento alla scelta di Carlo Antonetti.

«Adesso lavoriamo per la costruzione di un programma - ha detto il candidato SIndaco - che sia frutto dell’ascolto dei cittadini e della possibilità delle azioni, perché noi non amministreremo coi verbi al futuro, non saremo il governo cittadino dei “faremo” e “vedremo”, noi vogliamo essere l’amministrazione delle azioni concrete, ma senza dimenticare le emozioni, le visioni del futuro, i sogni, perché questa è una città che deve ritrovare il coraggio di sognare… mi piacerà, durante la campagna elettorale, faremo mia questa battuta: “voglio che i teramani si addormentino con un sogno e si sveglino con un progetto».

QUI IL VIDEO CON L'INTERVENTO DI CARLO ANTONETTI