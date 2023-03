VIDEO/ PAOLO GATTI SU ELEZIONI A TERAMO: «SU CARLO ANTONETTI SI E' CREATA LA PIU' GRANDE ALLEANZA CHE IO RICORDI»

«A Teramo si è creata su Carlo Antonetti, la più grande alleanza che io ricordi seppur con un certo ritardo...». Lo ha detto ai giornalisti Paolo Gatti ex assessore regionale intervenuto alla presentazione del candidato sindaco Antonetti sostenuto anche da tutto il centrodestra oltre che da Azione. Ai giornalisti che hanno chiesto una sua dichiarazione dopo le polemiche sulla sua ipotesi di candidatura a Sindaco fortemente osteggiato dalla Lega, non si è sottratto alle risposte fuori la sede, in piazza Garibaldi, di Antonetti, giornata accompagnata anche da una sfilza di multe da parte della Polizia Locale. Gatti parteciperà alla competizione elettorale con una sua lista, quella di Futuro In.

