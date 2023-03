FOTO-VIDEO / IL VENTO DELLE ELEZIONI STENDE PEZZE D'ASFALTO IN PIENO CENTRO...

Asfalti, su asfalti, su ... pezze d'asfalto. E' il vento delle elezioni. La tranquillità della domenica e la voglia di uscire mi hanno portato, oggi, in via Pretuzio e qui sono inorridita, quando ho visto cosa è riuscito a fare il Comune: in via Pretuzio come in una parte della via di Sant'Anna, si è avuto il coraggio (e ce ne voleva parecchio) di rifare l'asfalto senza grattare il vecchio, creando di fatto un bel gradino di cinque centimentri. Per la fretta è stato mischiato sull'asfalto drenante, di quello che si usa sulle autostrade, materiale di risulta come mattonelle spezzate e quanto capitava sotto il rullo del macchinario. EdC

GUARDA QUI IL VIDEO