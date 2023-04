DI TEODORO: «ECCO COME LA TERAMO DI D'ALBERTO SPENDE I SOLDI DEI CITTADINI»



Parcheggi, Bus navetta e ACS sono i temi trattati dal Consigliere Comunale uscente Osvaldo Di Teodoro, che in una conferenza stampa questa mattina ha voluto segnalare il problema dei parcheggi e quello del bus navetta (idea dal Comune abbandonata, ma che potrebbe risolvere tanti dei problemi legati ai parcheggi), ma quello che più sconvolge è il caso dell’Acs, alla quale il Comune ha dato patrocini e contributi per oltre 400 mila euro, anche se l’Acs stessa deve al Comune circa 260mila euro per gli affitti del Comunale.

