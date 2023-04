MARRONI SINDACA / «I PARCHEGGI TERAMANI SONO TRA I PIU' COSTOSI D'ITALIA»

«Sui parcheggi, Teramo è una delle città più costose d'Italia». Quella di Maria Cristina Marroni, candidata Sindaca, non è una pubblica denuncia, ma la dolorosa presa d'atto di una situazione che ha del paradossale: i costi che i teramani devono sostenere per lasciare la loro auto in sosta sono tra i più alti d'Italia. Sicuramente più alti di tanti altri Comuni e di tante città anche grandi. Senza considerare il fatto che la questione dei parcheggi per i residenti non è mai stata presa davvero in considerazione con lo scopo di trovare una soluzione.



