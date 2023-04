ELEZIONI A NOTARESCO/ DUE CANDIDATI A SINDACO: DI GIANVITTORIO E CORRADETTI SI SFIDANO, IN LISTA ANCHE DIEGO DI BONAVENTURA

Dopo lunga riflessione oggi è arrivata l'ufficialità. Toni Di Gianvittorio consigliere regionale di Forza Italia se la vedrà, a Notaresco, con un altro candidato Sindaco: Giuseppe Corradetti che avrà in lista anche l'ex presidente della Provincia Diego Di Bonaventura. L'ufficialità arriva con un post dello stesso Di Bonaventura su facebook: «Cittadine e cittadini di Notaresco,

nel prossimo mese di maggio si concluderà il mio secondo mandato da sindaco di Notaresco.

Un’attività che mi ha reso orgoglioso e che è arrivata dopo dieci anni da assessore: periodo in cui ho supportato il compianto Valter Catarra.

Una campagna elettorale si avvicina e io ho deciso di farne parte, per restare in mezzo alla gente e informarla sulle molte cose che sono state fatte negli ultimi anni, portando Notaresco a diventare città di riferimento a livello provinciale.

Tutto questo, è importante sottolinearlo, lo abbiamo fatto negli ultimi 10 anni e cioè nel peggior periodo che la nostra storia ricordi, visto che si è accanita contro di noi una serie impressionante di calamità sia internazionali sia locali, fra le quali ricordo il terribile trittico composto da: terremoto con eccezionali nevicate e problemi alla rete elettrica nel 2017; pandemia mondiale da Covid-19 dal 2020 fino ai giorni nostri; guerra in Ucraina, con conseguente aumento di prezzi di materia prime, bollette e crisi economica derivante.

Nonostante tutti questi problemi, Notaresco in questi anni è diventata una città attrattiva, come dimostrano i nuovi siti industriali già operanti sul territorio e come testimoniano i prossimi due importanti insediamenti industriali: il primo partirà entro il 2023 e il secondo entro il 2024.

Oltre all’economia, Notaresco ha saputo valorizzare la bellezza del proprio territorio anche mediante iniziative culturali, di spettacolo e sportive. Dai grandi eventi di cui parlano in Italia e all’estero come il Giro d’Italia – che ha premiato Notaresco come migliore città in relazione all’accoglienza, battendo città come Bagno di Romagna, Canazei e, addirittura, Milano –, fino all’Irish Festival e ai grandi concerti. Una serie di attività che è stata possibile coniugando la forza del territorio alla intraprendenza delle associazioni di Notaresco e Guardia Vomano, che con i loro eventi popolari hanno unito la comunità e ottenuto grandi riscontri sia dai comuni vicini sia dall’ambito turistico più ampio.

Il prossimo sarà l’anno della cultura. Con la ricostruzione pubblica che sta partendo ritroveremo il tanto amato museo, poi sarà la volta della riapertura del piccolo teatro comunale, della biblioteca e della sala lettura.

Per questo, raccogliendo inviti e sollecitazioni di cittadine e cittadini, ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni cittadine per la carica di Consigliere Comunale. Perché è per me doveroso continuare a dare il mio servizio alla città che ho avuto l’onore di amministrare prima da assessore e poi da sindaco. Fare politica significa darsi alla comunità, qualsiasi sia il ruolo ricoperto. E io voglio continuare a farlo.

E siccome il processo di crescita e sviluppo che abbiamo portato avanti non deve fermarsi, ma proseguire e migliorare, ho chiesto – insieme a tanti amici che stanno lavorando per dare continuità alle cose buone fatte per Notaresco – a Giuseppe Corradetti di candidarsi alla carica di Sindaco.

Giuseppe è un serio professionista, affermato nel suo lavoro, che unisce la conoscenza dei numeri e delle leggi al suo impegno quindicennale come consigliere comunale cittadino, oltre ad aver ricoperto ruoli di grande responsabilità in aziende a controllo pubblico.

Per questo, tante donne e tanti uomini di Notaresco – e io tra loro – hanno chiesto a Giuseppe Corradetti di accettare questa sfida, portando la sua credibilità e il suo equilibrio alla guida di una città che vuole continuare a crescere, con il nuovo progetto di Notaresco Protagonista.