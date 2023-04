ELEZIONI A NOTARESCO/ "NOTARESCO PROTAGONISTA" APPOGGIA IL CANDIDATO SINDACO ANTONIO DI GIANVITTORIO

Come è noto, sin dal luglio 2021 ho formalizzato l’uscita irrevocabile della sottoscritta dalla Maggioranza comunale di Notaresco.

Già da allora, assieme ai numerosi amici che condividono con me idee e progetti da mettere al servizio della nostra comunità, abbiamo deciso di costituire una nuova aggregazione civica denominata “Notaresco Protagonista”, nella quale e attorno alla quale riunire le migliori forze notareschine, al fine di elaborare strategie ed azioni propositive nell’ottica dello sviluppo del nostro amato paese.

In quest’ottica abbiamo camminato assieme con rinnovate motivazioni per il percorso civico da costruire, sapendo che non sono possibili rimpianti per coloro che generosamente offrono il proprio contributo nella costruzione di nuove alternative di sviluppo e di progresso economico e sociale per Notaresco.

Il quotidiano impegno in favore delle fasce deboli non è venuto mai meno e continuerà ad esserci anche alle imminenti elezioni comunali, attraverso la capacità di ascolto che i cittadini mi riconoscono, ai quali va il mio ringraziamento, unitamente all’invito a voler fornire ciascuno l’apporto che gli è consentito sia in termini di idee che di proposte.

L’annunciata candidatura a Sindaco del Consigliere regionale Antonio Di Gianvittorio apre nuove prospettive che riteniamo saggio e lungimirante percorrere e favorire.

Pertanto, all’esito delle necessarie consultazioni, intendiamo rendere noto l’appoggio che lo scrivente Gruppo – che mi onoro di rappresentare nell’assise civica – offrirà al predetto candidato Sindaco, nelle forme e con le iniziative che intraprenderemo, costantemente in chiave propositiva e tralasciando ogni inutile polemica, perché i cittadini attendono risposte concrete, efficientamento delle procedure, sburocratizzazione e servizi pubblici efficaci.



La Consigliera Comunale

F.to Mariagrazia TADDEI