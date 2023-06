CIVITELLA / NASCE LA NUOVA GIUNTA, DI LORENZO VICE DELLA SINDACA RICONFERMATISSIMA

Si è insediato il nuovo Consiglio Comunale di Civitella del Tronto e la riconfermata Sindaca Cristina Di Pietro, forte di un risultato elettorale pressoché plebiscitario, ha formato la sua nuova Giunta e, nei prossimi giorni, assegnerà le deleghe. Gennarino Di Lorenzo sarà vice sindaco, mentre assessori saranno Riccardo De Dominicis, Gabriele Marcellini e Barbara D’Alessio. Di fatto, nessuna novità, i nomi sono gli stessi della Giunta uscente, se non fosse per il ruolo di vicesindaco che passa a Di Lorenzo, mentre nella precedente esperienza amministrativa era stato affidato all’ottimo Riccardo De Dominicis. Già previsto però un avvicendamento in Giunta a metà mandato, per dare spazio anche ad altri eletti di maggioranza.