ATRI / FERRETTI SCEGLIE I SUOI ASSESSORI, TRA NUOVI, RICONFERMATI E ...TEMPORANEI

Nasce la nuova amministrazione di Piergiorgio Ferretti. Il rieletto Sindaco di Atri, che l’ha spuntata al fotofinish per 11 voti sul competitor, ha formato la sua Giunta, che ricalca in parte quella uscente, con le riconferme di Domenico Felicione, che resta anche vice sindaco, Alessandra Giuliani e Pierfrancesco Macera, mentre entrano Federica Rompicapo e l'ex sindaco Gabriele Astolfi. Per quel che riguarda le deleghe, Felicione cultura e turismo, Giuliani al Sociale, Macera all’Urbanistica, Astolfi ai Lavori Pubblici e Rompicapo alle Finanze. Gli ultimi due, i nuovi, hanno anche una loro caratterizzazione “regionale” visto che Astolfi si candiderà all’Emiciclo nel prossimo mese di marzo, mentre la Rompicapo entrerà in Regione al posto di Tony Di Gianvittorio, eletto Sindaco di Notaresco. Il riconfermato Sindaco ha anche scelto sei consiglieri delegati:

Danilo Di Ridolfo per gli impianti sportivi, Alfonso Di Basilico per la villa comunale, Antonia Motta le comunità territoriali, Mimma Centorame per l’ambiente, Luigi Collevecchio per la Protezione civile e Gabriella Sacripante per il patrimonio immobiliare comunale.