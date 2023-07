COPPA INTERAMNIA, QUARESIMALE: "ESALTA I VALORI DELLA SOLIDARIETA'"

“Un evento di grande rilevanza che darà modo ai tanti atleti provenienti da tutto il mondo di apprezzare l’ospitalità della città di Teramo e dell’Abruzzo”. E’ il commento dell’assessore regionale Pietro Quaresimale in occasione dell’apertura ufficiale della 50° edizione della Coppa Interamnia di Teramo, alla quale ha preso parte anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi . “La città e l’Abruzzo nei prossimi giorni – aggiunge – saranno al centro dell’attenzione internazionale per una manifestazione che ha il pregio di unire popoli, usi e costumi diversi esaltando in questo modo l’integrazione. E’ questo il messaggio più importante che riesce ad offrire una manifestazione che esula la semplice competizione sportiva. L’inaugurazione ufficiale di ieri sera è solo la prima testimonianza del clima di festa e concordia che circonda la manifestazione, che quest’anno assumono un valore ancora più importante per il forzato stop degli anni scorsi. Essere qui a Teramo in questi giorni – sottolinea Quaresimale – significa riannodare i fili di quella trama di solidarietà e integrazione sociale che negli anni scorsi, prima dello stop, avevano esaltato il valore della manifestazione. Lo sforzo organizzativo profuso in occasione della 50° edizione della Coppa Intermania testimonia la volontà di una comunità di essere al centro di un processo di cambiamento che guarda alla concordia e alla solidarietà in un periodo storico che sta mettendo a dura prova la convivenza internazionale. Una società che rinnega questi valori è una società destinata a disgregarsi, e la Coppa interamnia è qui a ricordarlo”.