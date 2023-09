ELEZIONI IN REGIONE/ COSTANTINI HA TEMPO FINO AL 17 OTTOBRE PER DECIDERE...IL SINDACO DANIELE PALUMBI SI CANDIDA CON LA LISTA DI MARSILIO

Il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini prende ancora tempo. Prende tempo fino al 17 ottobre, data ultima per decidere se dimettersi o no, e non scioglie ancora la riserva anche se, quasi tutti, a mezza bocca raccontano che è pronto a fare il bis come sindaco a Giulianova. Sabato scorso era a Silvi accompagnato da moglie e figlio, ma non avrebbe parlato con Matteo Salvini, come voleva fare. La Lega sta vivendo un brutto periodo dopo i tanti abbandoni e la decisione politica di stare in appoggio alla sinistra in provincia di Teramo, tutto questo ha scoraggiato elettori e iscritti che si sono allontanati dalla Lega abruzzese. Prova ne sono i pochi presenti a Silvi, c'erano solo i politici che ti aspetti, i soliti noti. Con Costantini, ad esempio c'era Pierangelo Guidobaldi e la teramana Arianna Fasulo entrambi saranno candidati consiglieri nelle otto liste approntate da Costantini in questi mesi. Niente più.

E mentre Costantini ancora non chiarisce le sue intenzioni politiche in attesa di trovare attorno a lui la quadra e gli "appoggi" giusti qua e la, a Torricella Sicura si apprende che il Sindaco uscente: Daniele Palumbi si candiderà in Regione nella lista del presidente Marco Marsilio ma non si dimetterà perchè per i comuni sotto ai cinquemila abitanti non occorrono le dimissioni, al suo posto sono due i nomi in corso: Monica Di Blasio (più probabile) o Marco Di Nicola attuale presidente del Bim.