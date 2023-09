FOTO-VIDEO/ MARSILIO RICCANDIDATO IN REGIONE PARLA PER DUE ORE NELLA CONVENTION DI FDI A PESCARA: «STRINGIAMO TEMPI E DENTI»

"L'Abruzzo regione apripista". E' lo slogan che ha tenuto banca in questa due giorni a Pescara della convention di Fratelli d'Italia scesa in campo per annuciare la ricandidatura bis di Marco Marsilio in Regione.

L'Italia e l'Abruzzo Vincenti", è il titolo della manifestazione che si è svolta presso il Padiglione Becci, situato nel suggestivo contesto del porto turistico "Marina di Pescara.

E’ una iniziativa che cade quasi ad un anno dalla vittoria elettorale del 25 settembre dello scorso anno e che, contestualmente, ha aperto la stagione politica che porterà alle elezioni regionali.