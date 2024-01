VIDEO / ELEZIONI: LA LISTA DEL PD: “PARTE DA TERAMO LA BATTAGLIA PIÙ GRANDE CONTRO MARSILIO”

Non era una presentazione ufficiale, perché la lista era stata già ufficializzata, ma quella di questa mattina, in orario atipico, alle 8,30, voleva essere un momento di presentazione dei candidati del Pd. Una presentazione in una conferenza stampa - finalmente - riservata davvero alla stampa, coi toni giusti delle conferenze, senza proclami, ma col garbo dei progetti pensati. “Pluralità e apertura - ha detto il segretario regionale, Marinelli - perché vogliamo davvero mettere in campo un’offerta politica in grado di parlare dell’Abruzzo e della provincia di Teramo, dobbiamo rimettere al centro le persone e i bisogni veri delle persone”. Una lista, precisa il segretario provinciale Possenti, che è frutto di una discussione e di una riflessione sull’architettura della stessa lista, perché i territori fossero rappresentati. "Da Teramo parte la battaglia più grande contro Marsilio, perché è Teramo la città piu svantaggiata.

I candidati: Sandro Mariani (consigliere regionale uscente) Francesca Nardoni (consigliera ad Atri) Dino Pepe (consigliere regionale uscente), Licia Petrella (cardiologa, candidata indipendente), Pamela Roncone (segretaria Unione comunale), Rinaldo Seca (Sindaco a Castelli) , Robert Verrocchio (ex Sindaco Pineto)

ASCOLTA LE INTERVISTE A MARINELLI E POSSENTI