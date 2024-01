REGIONALI/ LUPI: «NESSUNA DIVISIONE, IL CENTRODESTRA E' UNITO IN ABRUZZO»

"La sinistra si troverà il centrodestra unito alle Regionali. Il centrodestra sia in Basilicata, che in Sardegna e in Abruzzo sceglierà il candidato

presidente che meglio rappresenterà la sintesi della coalizione. Intraprendendo questa strada sarà premiata la sua capacità di proposta politica e di Governo. Noi abbiamo una posizione garantista e le nostre scelte regionali non sono state condizionate da nessuna vicenda giudiziaria". Lo afferma il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.

Lupi sarà in questo fine settimana in Abruzzo e farà visita in vari capoluoghi, tra i quali Teramo.