DOMANI L'INAUGURAZIONE DELLA SEDE ELETTORALE DI FRANCESCA PERSIA

Appuntamento domani, domenica 21 gennaio, per l'inaugurazione della sede elettorale di Francesca Persia, candidata alle prossime elezioni regionali Abruzzo nella lista della Lega. Tutto pronto per le ore 11 a Teramo, in Via Scarselli (locali ex Cinema Apollo), dove amici ed elettori, si ritroveranno per dare il via ufficiale a questa nuova avventura elettorale di Francesca Persia