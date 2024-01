FOTO-VIDEO/ CATERINA PROVVISIERO APRE LA SEDE ELETTORALE: «AL CENTRO DI TUTTO C'E' LA PERSONA»

Folla in via Capuani 21 A TERAMO, per l’inaugurazione della sede elettorale di Caterina Provvisiero, candidata alla Regione Abruzzo nella lista di Forza Italia. Taglio del nastro con l’onorevole Pagano e con l’affettuosa vicinanza di altri candidati della lista: Rita Ettorre, Daniele Palumbi, Gabriele Astolfi, Emiliano Di Matteo, ma anche della prossima candidata alle Europee, Antonella Ballone.

QUI L'INTEGRALE DELL'APERTURA DELLA SEDE ELETTORALE

“Al centro di tutto, di quello che sarà il mio impegna in politica e in questa avventura regionale, c’è la persona, come cardine dell’impegno stesso di chi vuole impegnarsi per il bene comune”. L’esperienza di vita e di professione, nel mondo della scuola, “Sarà per me il bagaglio di esperienza che porterò all’Emiciclo”.