VIDEO INTERVISTA / MAURIZIO LUPI A TERAMO: «L’ABRUZZO STA CRESCENDO, DOBBIAMO, POSSIAMO E VOGLIAMO FARE ANCORA MOLTO…»

«L’Abruzzo è la regione delle eccellenze, deve solo riuscire a liberare le proprie risorse e accettare le sfide che schiudono le porte del futuro». Il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, è oggi in Abruzzo per incontrare i candidati e chiudere le liste nelle quattro province. La sua, in questa regione è, ogni volta, un ritorno alle origini: «I miei genitori erano di Fossacesia, l’Abruzzo è la mia seconda casa…», per questo tiene particolarmente a questa sfida elettorale: «Marsilio ha fatto moltissimo, in questi cinque anni l’Abruzzo è tornato a dialogare da protagonista, anche col Governo, ma adesso dobbiamo essere capaci di lavorare sulle cose che non abbiamo fatto, sui problemi che non abbiamo risolto… queste elezioni sono un appuntamento importante, per continuare a crescere…». E sulla vittoria di Marsilio nessun dubbio: «Sono pronto a scommetterci…»