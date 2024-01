ELEZIONI / PALUMBI INAUGURA LA SEDE: «IL RILANCIO DI TERAMO PASSA ATTRAVERSO QUESTE ELEZIONI»

«Il rilancio della città di Teramo, passa anche attraverso queste elezioni regionali, per questo ho voluto aprire questa sede in pieno Corso San Giorgio, perché voglio dare una segnale chiaro, netto, forte di quello che sarà il mio impegno in campagna elettorale e, soprattutto, in Regione». Daniele Palumbi taglia il nastro della sua sede teramana (ne aprirà un’altra nella sua Torricella Sicura) e chiarisce agli elettori di Forza Italia e ai teramani che la sua sarà sì, una candidatura che si farà portatrice dei bisogni delle aree interne, così come si addice a chi da quindici anni veste la fascia da Sindaco di un Comune come Torricella, ma che non dimenticherà il capoluogo: «Perché Teramo ha bisogno di maggiore attenzione e di una più forte rappresentanza».



