VIDEO-FOTO/ FRANCESCA PERSIA INAUGURA LA SUA SEDE ELETTORALE: TANTA GENTE PER ACCOMPAGNARLA IN QUESTA NUOVA AVVENTURA

Non era mai stata tanto piena, la sede elettorale di via Scarselli, dalla sera in cui D’Alberto celebró la sua riconferma a Sindaco. Stavolta, a riempirla, è stata Francesca Persia, candidata alla Regione nella lista della Lega. Tanta, tantissima gente, venuta a brindare all’inaugurazione della sede, tenuta a battesimo dal sottosegretario D’Eramo, dall’assessore regionale uscente Pietro Quaresimale, dall’altro candidato Benigno D’Orazio e dal Sindaco di Montorio, Fabio Altitonante, venuto a portare il suo amicale in bocca al lupo all’amica Francesca. Lei, la candidata, emozionata ma decisisissima, ha scandito i tempi e i modi della sua campagna, che sarà sui contenuti e tra la gente: quella sede elettorale dovrà diventare una piazza, un centro d’ascolto, per parlare con i cittadini e per invitarli a votare, prima di tutto, e poi a votare per “Chi non ha fatto della politica un mestiere”.