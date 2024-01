AMMINISTRATIVE 2024, CORROPOLI: IL 25 GENNAIO SI APRE UNA NUOVA PROSPETTIVA

“Scriviamo insieme il nostro futuro” è quello che si legge nel manifesto che copre la vetrata della sede in Viale Adriatico che verrà inaugurata giovedì 25 Gennaio alle ore 20:30 e che invita i cittadini alla partecipazione e alla condivisione di idee e progetti per il futuro del paese. Da giovedì ci sarà un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono dare anche il più piccolo contributo per la crescita di Corropoli.