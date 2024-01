VIDEO / BONACCINI: «NON SI VINCE CRITICANDO GLI ALTRI E IO NON CREDO NEI "MODELLI"... »

C'è stato un passaggio, nell'intervento di Stefano Bonaccini ad Alba, nell'incontro organizzato dal PD vibratiano per la campagna elettorale di Luciano D'Amico, a sostegno di Dino Pepe, che suona anche come monito a chi fa la "politica delle critiche", parlando più delle colpe altrui che delle idee proprie: «Non si vince criticando gli altri». E poi, una stoccata anche a chi

si fa portatore di un "modello". «Io non credo nei modelli».