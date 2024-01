ELEZIONI / VALDO DI BONAVENTURA INAUGURA LA SUA SEDE: «PRIMO OBIETTIVO E' FAR VINCERE D'AMICO»

In tanti, tra amici, simpatizzanti ed elettori, al taglio del nastro della sede elettorale di Valdo Di Bonaventura, in Corso San Giorgio. L'assessore comunale, con la calorosa vicinanza di tanti cittadini, ha ufficialmente aperto la sua "centrale d'ascolto", nella quale riceverà tutti i cittadini che vorranno offrirgli idee, consigli, suggerimenti, ma soprattutto quelli che vorranno farlo partecipe dei loro problemi, perché è di quelli che Di Bonaventura vuole farsi portatore, una volta arrivato in Regione. Candidato da indipendente nella lista di Azione, Valdo Di Bonaventura è stato affiancato in questa inaugurazione dall'onorevole Sottanelli e dal coordinatore provinciale Alessio D'Egidio. «Il mio primo obiettivo è contribuire alla vittoria di Luciano D'Amico, non dobbiamo dimenticaree che quello resta il nostro primo scopo, poi verranno le nostre singole aspirazioni di candidati, ma prima di tutto dobbiamo portare D'Amico alla guida di una Regione che, negli ultimi cinque anni, ha fatto davvero pochissimo».

Sincero l'abbraccio dei tanti teramani intervenuti all'inaugurazione, a testimoniare quanto il lavoro di Di Bonaventura sul territorio sia stato apprezzato e, soprattutto, quanto la carica umana dello stesso Di Bonaventura sia un valore aggiunto.