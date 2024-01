VIDEO/ ELEZIONI REGIONALI, SANDRO MARIANI INAUGURA LA SEDE: «GLI ABRUZZESI NON MERITANO ALTRI 5 ANNI DI MARSILIO»

E' stata aperta stamattina, in via Vecchia 1 a Teramo, la sede elettorale del consigliere regionale uscente Sandro Mariani. Sarà anche la sede teramana del candidato presidente Luciano D'Amico. Dure le critiche di Mariani all'indirizzo del presidente Marco Marsilio per questi cinque anni di amministrazione. Poche le cose da salvare: «gli abruzzesi, ha detto Mariani, non meritano altri cinque anni di Governo Marsilio».

Domenica a Villa Bianca a partire dalle ore 18 ci sarà un grande evento organizzato dal consigliere regionale Mariani al quale prenderà parte il candidato Presidente D'Amico ed anche il senatore Luciano D'Alfonso.