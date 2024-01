VIDEO / ELEZIONI - ASTOLFI: «MI CANDIDO CON PASSIONE, ENTUSIASMO E CON... LA FORZA DEL TERRITORIO»

«E' la mia seconda candidatura in Regione, la affronto con grande entusiasmo, con la passione che da sempre mi anima e con una grande forza... che non è solo la mia, ma è la forza del territorio». Gabriele Astolfi non nasconde le sua aspirazioni, perché sa quanto siano supportate da una reale, sentita, sincera e condivisa partecipazione di quel territorio che vuole rappresentare e per il quale, da sempre, spende ogni energia. Si candida con la lista di Forza Italia, facendo di quella forza... il suo stesso slogan...