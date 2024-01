VIDEO-FOTO/ FOLLA A NOTARESCO PER DIEGO DI BONAVENTURA, MARSILIO A D'ALBERTO: «SUL NUOVO OSPEDALE NOI SIAMO PRONTI SEMPRE CHE UN CERTO SINDACO SI DECIDA...». IL 7 FEBBRAIO ARRIVA LA MELONI CON FITTO PER PORTARE UN MILIARDO E MEZZO DI EURO

Il Jolly Club di Notaresco è riuscito a malapena a contenere la folla accorsa per l'avvio della campagna elettorale di Diego Di Bonaventura, da 20 anni in politica prima come assessore, poi come Sindaco di Notaresco e poi ancora come Presidente della Provincia. Si candida alle regionali del 10 marzo 2024 nella lista di Fratelli D'Italia. A festeggiare con lui oltre a 700 cittadini, il senatore Etel Sigismondi, Marilena Rossi anche lei candidata nella lista di FDI e il presidente Marco Marsilio.

Di Bonaventura ha ripercorso la politica del presente e del passato ed il suo impegno profuso sul territorio provinciale in questi 20 anni da amministratore. Marco Marsilio nel suo intervento, parlando dell'approvazione della rete ospedaliera grazie al suo rapporto diretto con il Ministero, spostando i soldi in Abruzzo, ha dato un avvertimento da Notaresco al Sindaco di Teramo mentre parlava dei fondi destinati all'edilizia sanitaria ha detto: "noi siamo pronti sempre che un certo Sindaco di una certa città (Teramo) si decida dove e quando fare il nuovo ospedale".

Il 7 febbraio si siglerà un accordo tra la Regione Abruzzo e il Governo alla presenza, a L'Aquila, con il premier Giorgia Meloni e il Ministro Fitto. Un accordo, ha detto Marsilio, da un miliardo e mezzo di euro per sbloccare opere per strade, porti, bonifiche ambientali, interventi contro l'erosione della costa teramana.