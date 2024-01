ELEZIONI REGIONALI/ CARLO CALENDA A TERAMO IL 2 FEBBRAIO IN UN COMIZIO A PIAZZA MARTIRI

Il leader di Azione, Carlo Calenda arriva in Abruzzo ed anche a Teramo. Sarà nel capoluogo teramano, in piazza Martiri, il 2 febbraio alle ore 18,30 dove terrà un comizio con i candidati per la provincia di Teramo. "Con la presenza a Teramo del leader di Azione, Carlo Calenda, la campagna elettorale entra nel vivo! Pragmatismo e orientamento liberale sono alla base del nostro partito", si legge nei vari post sui social che anticipano l'arrivol di Calenda.